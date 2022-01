Slachtoffer executie in Aartselaar lid van Albanese maffia

Bledar Muça zou volgens een Albanese krant behoren tot een maffiaclan en was in 2016 al eens een doelwit van een moordaanslag. DE wagen waarin hij toen zat werd door mannen met Kalasjnikovs onder vuur genomen. Zijn naam werd zelf ook al genoemd in twee moorddossiers in de stad Elbasan, maar die werden nooit bewezen. In 2020 werd hij in zijn thuisland opgepakt nadat hij een man zwaar verwond had.