Schoolvervoersplan loopt vertraging op: “Verwerken van input heeft tijd nodig”

Het schoolvervoersplan is een masterplan dat wordt opgemaakt in samenwerking met de Aartselaarse scholen en overheidsorganisatie Mobiel 21 en dat het verkeer in de schoolomgeving moet helpen verbeteren. Normaal gezien had het gemeentebestuur het plan tegen eind juni willen finaliseren, maar dat is niet gelukt. De afgelopen gemeenteraad peilde Rudy Siebens (NAP) dan ook naar een stand van zaken.

“Er wordt aan gewerkt”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “In maart en april konden leerlingen en ouders via een online tool hun schoolroutes aangeven en beoordelen. Met in totaal 385 respondenten heeft die bevraging heel erg veel input opgeleverd, zoveel zelfs dat Mobiel 21 meer tijd nodig had dan voorzien om alles te verwerken. Intussen werden alle ruwe data teruggekoppeld met de werkgroepen in de scholen, het oudercomité, de politie en het college. Nu wordt verder alles uitgeschreven tot een schoolvervoersplan. We verwachten dat dit pas in het najaar afgewerkt zal zijn.”