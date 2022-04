Schaafwondjes in peuterbad DOK-3 vermoedelijk te wijten aan epoxysluier: “Hopelijk kan het deze week opnieuw open”

Twee weken geleden moest het baby- en peuterbadje in het gloednieuwe intergemeentelijke zwembad DOK-3 plots worden gesloten voor publiek. Enkele klanten hadden gemeld dat hun kinderen schaafwondjes hadden opgelopen na het gebruik van het bad. Zodra de eerste meldingen binnenkwamen, is men naarstig op zoek gegaan naar de oorzaak van het probleem. Nu blijkt dat er zich op de tegels van het bad een epoxysluier had gevormd. Dat is een overblijfsel van de epoxymortel die gebruikt was bij het voegen van de tegels. Wie daar met handen en voeten over beweegt, loopt wondjes op.