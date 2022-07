Rupelsoldaten geven optreden in Bar Zomer

Voetbal CPL Nu ook officieel: Shankland verlaat Beerschot en tekent voor drie jaar bij Hearts

Wat al langer in de lucht hing, is nu ook officieel: Lawrence Shankland (26) ruilt Beerschot in voor de Schotse eersteklasser Heart of Midlothian. Shankland tekende voor drie jaar bij Hearts. Volgens Britse media ving Beerschot ongeveer een half miljoen voor de spits.

21 juli