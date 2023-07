PORTRET. Zelfa Madhloum (34), onderneem­ster, bestuurs­lid bij voetbal­bond Vlaanderen én fulltime mama: “Het is soms vermoeiend om een moderne vrouw te zijn”

Voetbalster Tessa Wullaert die evenveel verdient als Kevin De Bruyne? Liever vandaag dan morgen als het van Zelfa Madhloum (34) afhangt. Het kersverse bestuurslid bij de Vlaamse voetbalbond maakt er haar levenswerk van om vrouwen in een mannenwereld te normaliseren, en dat in combinatie met een eigen zaak — dat nieuwkomers in Antwerpen naar de arbeidsmarkt begeleidt — én het moederschap: “Ik vergelijk de samenleving met mijn huwelijk: één van geven en nemen.”