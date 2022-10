Rechterrijstrook versperd op A12 richting Antwerpen door ongeval in Aartselaar

Schelle Corona en energiecri­sis dwingen hengel­sport­zaak Carp Factory tot sluiting: “Ik zag mezelf hier al werken tot mijn pensioen”

De Carp Factory, de enige hengelsportwinkel in de Rupelstreek, is aan zijn laatste maanden toe. De gevolgen van de coronacrisis en de huidige energiecrisis dwingen zaakvoerder Kevin Mast (37) om zijn goed draaiende zaak te sluiten. “Carp Factory was mijn kindje. Ik had nooit gedacht dat ik daar ooit afscheid van zou moeten nemen.”

11 oktober