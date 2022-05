Peuterbadje in DOK-3 weer open na probleem met kalklaag

Voetbal beloften 1A Beloften Beerschot kunnen maandag de titel pakken: “Plaatsje in tweede nationale is al zeker, maar we willen kers op de taart zetten”

Terwijl de eerste ploeg van Beerschot drie weken geleden al een punt zette achter een rotseizoen kunnen de Kielse beloften een knappe campagne maandag bekronen met de titel in hun reeks. “Ons doel, een plaats veroveren in tweede nationale, is al bereikt. Nu hopen we ook de kers op de taart te kunnen zetten”, zegt trainer Benni Geerts.

28 april