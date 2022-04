Penitentiair verlof? Dan trekken broers samen op dieventocht: “Van chirolokaal tot tegelgigant Impermo, ze braken óveral binnen”

Het dossier werd destijds in 2019 opgestart door de politie. Uit het onderzoek bleek uiteindelijk dat de dieven in aanmerking komen voor onder meer een inbraakpoging in een tankstation in Maasmechelen en een inbraak bij een apotheek in Bonheiden. Ze konden ook gelinkt worden aan een inbraak in een zwembadwinkel in Lier. Hier gingen ze ervandoor met zwembadbenodigdheden alsook werkmateriaal, een bestelwagen, geld én bankkaarten. Hiermee werden later nog enkele betalingen uitgevoerd.