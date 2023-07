Pasar organiseert nieuwe wandelzoektocht

Nieuwe koffiebar Qahwa geopend in Berchem: Dé ontmoe­tings­plek voor creatieve geesten en inspireren­de gesprekken!

Koffiebar Qahwa! Een naam die zowel de geur van verse koffie als de opwinding van kunst en cultuur oproept. In het hart van onze stad, op de hoek van de Velodroomstraat en de Pretoriastraat in Berchem, heeft Redouan B. (45) een uniek concept bedacht dat kunstliefhebbers, artiesten en iedereen die van cultuur houdt samenbrengt aan één tafel. Qahwa, een plek waar koffie niet alleen een drankje is, maar een brug vormt naar onze identiteit als Belgen, waar elke slok een viering is van diversiteit en creativiteit.