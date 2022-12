Oxfam Wereldwinkel houdt Cadeaudag

Naast wijnen, aperitieven en koffies vind je op de Cadeaudag tal van ingrediënten uit de wereldkeuken. Er worden kleine proevertjes aangeboden zodat je zelf kan kennismaken. Van huismerk ‘Oxfam Fair Trade’ zijn er mooie juwelen, sjaals, speelgoed, siervoorwerpen, huishoudartikelen, kalenders en agenda’s. Kan je niet zo goed kiezen, dan is er de geschenkencheque van 5, 15 of 25 euro of laat je een geschenkmand samenstellen. In het Wereldcafé kan je na het shoppen nog genieten van een (h)eerlijk glas wijn, een sapje of een tas koffie of thee met pannenkoeken.