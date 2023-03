Opvallende tentoonstelling moet bezoekers bewust maken van zwerfkattenprobleem

Nog de hele maand maart vormt de bibliotheek van Aartselaar het toneel van ‘De Geknipte Kat’. Dat een interactieve, ludieke, kindvriendelijke expo over het zwerfkattenprobleem. Aartselaar is de eerste gemeente in de Antwerpse zuidrand die de expo mag verwelkomen.

De expo ‘De Geknipte Kat’ ontstond in kattenstad Ieper en werd bedacht door de jongeren van het Yper Museum, samen met de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid. Op een ludieke manier wordt het verband getoond tussen niet-gesteriliseerd huiskatten en het zwerfkattenprobleem, waar zowat elke Vlaamse gemeente in meer of mindere mate mee te kampen heeft. Onder meer Lize Feryn, Aster Nzeyimana en Chris Dusauchoit hebben er mee hun schouders onder gezet.

Deze maand houdt de expo voor het eerst halt in de Antwerpse zuidrand, meer bepaald in de gemeentelijke bibliotheek van Aartselaar. En dat is geen toeval, zegt schepen van Dierenwelzijn Bart Lambrecht (N-VA). “Alleen al in 2022 werden in onze gemeente 82 zwerfkatten gevangen om gecastreerd of gesteriliseerd te worden. In 2020 en 2021 ging het respectievelijk om 40 en 44 gevangen katten. De sterilisatie en castratie gebeurt in samenwerking met Zwerfpoezen Rupelstreek, maar onze gemeente neemt de kosten voor haar rekening.”

“Het is dus belangrijk om mensen te sensibiliseren als we niet met een groot zwerfkattenprobleem willen opgescheept zitten”, aldus de schepen. “Al te vaak bieden mensen online katjes aan als hun poes kittens heeft gekregen en zien we katten op straat belanden als de eigenaar ze beu is. We hopen dat deze tentoonstelling kan helpen om mensen hier bewuster mee te laten omgaan. De expo is geschikt voor kinderen, maar ook volwassenen kunnen er zeker nog iets van opsteken.”

‘De Geknipte Kat’ blijft nog tot eind maart te bekijken in de bib tijdens de openingsuren.

Volledig scherm De tentoonstelling ‘De Geknipte Kat’ in de Aartselaarse bib. © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.