Oppositiepartij NAP misnoegd over regeling voor baantjeszwemmers: “Ze betalen volle pot voor halfuur in het water”

Rumst Rotonde en ecotunnel zijn klaar, hinder verwacht bij heraanleg kruispunt Nieuwstraat-Crequilei

Met de creatie van een nieuwe rotonde en een ecotunnel onder de Nieuwstraat, is de eerste fase van de grote werken in Terhagen (Rumst) bijna achter de rug. Volgende week gaat de volgende klus van start: de heraanleg van het kruispunt Nieuwstraat-Crequilei. Deze werken zullen voor de nodige verkeershinder zorgen, want Terhagen inrijden kan dan enkel nog via de Kapelstraat.

14:53