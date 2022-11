Opnieuw geen prins carnaval voor Aartselaarse stoet: “Kers op de taart ontbreekt, maar stoet gaat sowieso door”

AartselaarDe 37ste editie van de Aartselaarse carnavalsstoet zal er opnieuw een worden zonder prins of prinses Carnaval. Geen enkele kandidaat voelt zich bereid om in de voetsporen te treden van prinses Carine Hellemans (54). “Dit is jammer, maar de stoet zal sowieso doorgaan”, klinkt het bij de organiserende Snorrenclub.

Naar jaarlijkse traditie werd op 11 november om 11.11 uur bekendgemaakt wie zich kandidaat heeft gesteld voor de titel van prins carnaval. De teleurstelling bij de organiserende Snorrenclub was groot toen bleek dat er niemand zich had opgegeven. “We hebben dan maar de uittredende prinses Carine gevraagd of zij er nog een jaartje wilde bijdoen, maar dat zag ze niet zitten. De volgende optie is dat onze keizer Luc en keizerin Vanessa volgend jaar de honneurs zullen waarnemen”, legt Luc Ceulemans, voorzitter van de organiserende Snorrenclub uit.

“Dit is natuurlijk bijzonder jammer. Zonder prins of prinses mankeert bij de stoet toch een beetje de kers op de taart. Maar ergens is het niet verrassend. Hoe leuk het ook is om een jaar prins of prinses te zijn, er kruipt heel wat tijd en geld in. Je moet voor een kostuum en een praalwagen zorgen, je moet alle carnavalsbals in de regio afschuimen… Door de coronacrisis hebben de carnavalsverenigingen de afgelopen jaren weinig evenementen kunnen organiseren om daarvoor het nodige geld in het laatje te krijgen.”

17 carnavalsgroepen

Het is niet de eerste keer dat de Aartselaarse stoet het moet stellen zonder prins of prinses. Ook voor de carnavalsstoet van 2017 was niemand bereid om met de scepter te zwaaien en moesten keizer Luc en keizerin Vanessa het uithangbord vormen. De kans is dus groot dat er zich volgend jaar een gelijkaardig scenario zal voordoen. “Op 6 december komen we met de Raad van Elf samen om de mogelijkheden te bespreken”, zegt Ceulemans. “Daar gaan we ook eens grondig bekijken hoe we het hele prinsengebeuren misschien weer wat aantrekkelijker kunnen maken.”

Waar er echter geen twijfel over bestaat, is dat de stoet volgend jaar zal doorgaan. Op zondag 26 februari zullen dus opnieuw honderden carnavalisten de Aartselaarse straten kleuren. “We hebben nu al zeventien carnavalsgroepen onder contract. Al is de plaatselijke vertegenwoordiging niet meer zoals ze ooit geweest is. Vijf jaar terug hadden we in Aartselaar nog vier carnavalsverenigingen, nu hebben we er nog slechts een: de Stannewieken. Gelukkig zullen ook de Xaverianen meelopen in onze stoet en hopelijk komen er nog een aantal andere Aartselaarse verenigingen bij.”

