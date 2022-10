Ook Aartselaar neemt maatregelen om energie te besparen: “Overal 2 graden minder”

De stijging van de energieprijzen heeft een enorme impact op het budget van gezinnen, bedrijven, steden en gemeenten. Ook het Aartselaarse gemeentebestuur ontsnapt niet aan deze realiteit en neemt extra maatregelen om energie te besparen. “In alle gemeentelijke gebouwen, inclusief de gemeentelijke scholen, zetten we de temperatuur op maximum 19 graden”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Dat is 2 graden minder dan vorig jaar. Verder gaan de verwarmingen iets later aan en iets vroeger uit. De temperatuur van het zwembadwater is reeds naar beneden bijgesteld. Het groot bad wordt nu verwarmd tot 28,3 graden.”

Verledding

“Principieel willen we de openbare verlichting doven, al zijn we daar afhankelijk van een grote cluster van veertig gemeenten die hier allemaal hetzelfde besluit in moeten nemen. Indien er geen overstemming kan worden gevonden met alle gemeente, kunnen we opteren om de verlichting lokaal wat meer te dimmen”, aldus de burgemeester. “De kerstverlichting blijft tijdens het komende eindejaar wel behouden, maar gaat vroeger uit en later aan. De valentijnsverlichting daarentegen wordt geschrapt. “

Bedoeling is om de komende jaren versneld in te zetten op de verledding van Aartselaar. “De budgetten voor de verledding voor 2024 en 2025, samen goed voor 300.000 euro, worden naar 2023 verschoven en aan het budget van 2023 toegevoegd. Dat maakt dat we volgend jaar 450.000 euro hebben om onze verlichting om te vormen naar led. De ganse sportsite zal ook versneld worden verled.”

Zonnepanelen

Feit is alleszins dat het energiethema leeft in Aartselaar. Dat zal zich ook laten gevoelen bij het OCMW. “We houden alvast rekening met een hoger budget voor algemene hulp en voor tussenkomsten op de energiefactuur in het bijzonder”, klinkt het. “Verder zullen we onze inwoners nog verder sensibiliseren over energiebesparende maatregelen in ons infoblad. Ook verenigingen die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen worden gesensibiliseerd om energiezuinig te zijn.”

“We willen ook inzetten op energiedelen voor de zonnepanelen op ons gemeentelijk patrimonium. In dat verband is er een aanvraag ingediend om nog vier daken van onze gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Daarnaast zullen onze gemeentelijke wagens op CNG niet langer op CNG rijden, maar op benzine.”

