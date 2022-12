Ook Aartselaar gaat in beroep tegen ISVAG-vergunning, maar wil wel opnieuw rond de tafel: “Iedereen zou gebaat zijn bij einde van procedureslag”

AartselaarOok Aartselaar gaat, zoals verwacht, in beroep tegen de beslissing van minister Zuhal Demir (N-VA) om de ISVAG-oven een proefvergunning van twee jaar toe te kennen. Maar opvallend: in tegenstelling tot onder meer Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu vraagt het gemeentebestuur geen onmiddellijke schorsing. “We willen opnieuw in gesprek gaan met de stakeholders om een gedragen alternatief uit te werken. Er is nood aan een perspectief.”

De voorgeschiedenis is intussen bekend. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kende vorig maand de ISVAG-oven nog een proefvergunning toe voor twee jaar. Twee jaar waarin ISVAG de kans krijgt om extra studies uit te voeren en maatregelen uit te werken om de kwalijke milieueffecten van de verbrandingsoven terug te dringen. Een aantal inwoners uit Aartselaar en Wilrijk stapte daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen met de vraag de vergunning te schorsen én te vernietigen. Zij krijgen daarbij steun van de Aartselaarse minaraad, Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu.

Ook het Aartselaarse gemeentebestuur heeft nu beslist om in beroep te gaan tegen de vergunning. Dinsdag werd bij de rechtbank een annulatie- of vernietigingsberoep neergelegd. Het bestuur had daarvoor maandagavond de unanieme steun gekregen van de gemeenteraad. In afwachting van de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen - die anderhalf tot twee jaar op zich kan laten wachten - krijgt het bestuur het mandaat om opnieuw met ISVAG, Igean, de stad Antwerpen en de andere stakeholders rond de tafel te gaan zitten in de hoop een gedragen oplossing uit te werken.

Bemiddelingsronde

Een schorsingsberoep, waarbij de oven al op kortere termijn gesloten kan worden, heeft het gemeentebestuur dus níét ingediend. Een bewuste keuze, zegt schepen van Milieu Hans Cops (Groen). “Er is momenteel een bemiddelingsronde bezig waarbij wordt gezocht naar een uitweg, los van de juridische procedureslag. Om die gesprekken alle kans te geven op slagen, hebben we er inderdaad voor gekozen om geen schorsingsberoep in te dienen. De procedureslag is al jaren aan de gang. We denken dat er een momentum is gekomen dat er rond de tafel kan worden gezeten en dat er een alternatief kan worden uitgewerkt.”

Dat alternatief, beklemtoont de schepen, behelst wel degelijk nog altijd de sluiting van de oven in Wilrijk. “Er moet volgens mij eerst eens in alle objectiviteit worden gekeken of er überhaupt een nieuwe verbrandingsoven nodig is. Als dat effectief het geval zou blijken, kan die volgens mij nog altijd best op een andere locatie worden gerealiseerd. Maar dat moet dus worden uitgezocht, door mensen die er verstand van hebben. Ik denk dat iedereen gebaat zou zijn bij een einde van de procedureslag. De mensen hebben nood aan een perspectief.”

