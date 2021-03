Onweerstaanbaar schattig: David (24) kweekt minivarkentjes en heeft er net een nieuw nest bij

Rumst Renovatie kleuter­school Ter Doelhagen is rond, ook BKO Toverbos verhuist naar groene site

2 maart De renovatie van kleuterschool Ter Doelhagen in Terhagen (Rumst) is rond, ook de buitenschoolse kinderopvang (BKO) Toverbos verhuist na de paasvakantie mee naar de groene site. “Met de realisatie van dit project investeren we actief in onze jonge gezinnen in Terhagen”, zegt schepen voor Onderwijs en Kinderopvang Wendy Weckhuysen (CD&V).