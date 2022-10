Ondernemers bezorgd over onzekere toekomst van ISVAG: “Als geplande warmtenet wegvalt, betekent dat kleine ramp”

Op het ISVAG-warmtenet zijn vandaag drie bedrijven op het bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk aangesloten. Twintig à dertig andere bedrijven uit Aartselaar en Wilrijk zijn vragende partij om aangesloten te worden op datzelfde warmtenet, maar dat is vooralsnog niet mogelijk omdat de huidige verbrandingsinstallatie van ISVAG is daar nog niet op is voorzien. ISVAG wil zoals bekend een nieuwe afvaloven bouwen waarmee de capaciteit voor warmteleveringen verhoogd wordt. Alleen leiden de plannen tot protest in de buurt en is het nog maar de vraag of hiervoor de nodige omgevingsvergunning kan worden verkregen. Zelfs over het voortbestaan van de huidige afvaloven in Wilrijk is momenteel nog geen absolute zekerheid.