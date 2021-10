Oliespoor bij kruispunt McDonald’s zorgt voor fikse verkeershinder op A12

ANTWERPEN Restaurant Umami krijgt Lukaku en Nainggolan over de vloer: “Geen sterallu­res, geen diva’s, gewoon heel gemakke­lijk”

13 oktober Wie dinsdagavond toevallig ging eten bij Umami op het Antwerpse Zuid kon niet enkel op de foto met Radja Nainggolan, maar ook met Romelu Lukaku. De wereldster vond na de Nations League nog even de tijd om te passeren in Antwerpen. “Radja is hier vaste klant en haalt zijn maatjes regelmatig naar hier, dan is het weer De Bruyne of Mertens, nu was het ‘Big Rom’.”