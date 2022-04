Nog steeds wachten op ‘vierkant groen’ aan kruispunt Cleydaellaan: “Situatie is bijzonder ingewikkeld”

AartselaarHet is nog steeds wachten op het nieuwe verkeerslicht voor het kruispunt aan de Cleydaellaan en de Helststraat. Het gemeentebestuur wil er het principe van ‘vierkant groen’ invoeren, maar botst daarbij op allerlei belemmeringen. “Dit lijkt een eenvoudig dossier, maar dat is het zeker niet.”

Bij ‘vierkant groen’ krijgen alle fietsers en eventueel voetgangers tegelijk groen, zodat ze niet in conflict komen met zwaarder verkeer zoals auto’s, bussen of vrachtwagens. Dit principe heeft als voornaamste voordeel dat de veiligheid van de fietsers en voetgangers sterk verhoogd wordt. Het gemeentebestuur van Aartselaar wil op al haar gemeentelijke kruispunten dit principe invoeren, in de Baron van Ertbornstraat en aan de Bonte Koe is dat zelfs al gebeurd. Maar voor de gebruikers van het kruispunt van de Cleydaellaan en de Helstraat, het laatste in de rij, is het nu al een paar jaar vergeefs wachten.

Oppositiepartij NAP peilde de afgelopen gemeenteraad naar een stand van zaken bij schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Dit lijkt misschien een eenvoudig dossier, maar de situatie is daar bijzonder ingewikkeld”, zegt Lambrecht. “Door de aard van het kruispunt, de ligging, maar ook omdat er nog aparte fiets- en voetgangerslichten gelden. We hadden een bedrag van zo’n 8.000 voorzien voor het ‘vierkant groen’, maar met de huidige situatie zouden de kosten al snel tot 30.000 euro oplopen.”

Drukknop

Bedoeling is om de fiets- en voetgangerslichten te bundelen en op die manier kosten te besparen. “Alleen is vastgelegd dat fietslichten in drie kleuren moeten en voetgangerslichten in twee. Die twee samenvoegen kan momenteel dus nog niet. Er is wel sprake van dat dit misschien tegen eind dit jaar zou wijzigen. In dat geval zouden we het kruispunt op een eenvoudige en efficiënte manier kunnen inrichten. We wachten dus nog even af”, zegt de schepen.

“Intussen hebben we wel al een offerte opgevraagd bij de verkeerslichtenfirma om een paal te kunnen zetten met drukknop, zodat fietsers niet meer tot tegen de rijbaanrand moeten fietsen. Daarnaast heeft de wegendienst al een stukje fietspad vanuit de Groenenhoek doorgetrokken om het kruispunt nu en in de toekomst vlotter in te richten”, zegt Lambrecht.