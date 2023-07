Nieuwe fietspaden voor Baron van Ertbornstraat en Kleistraat

Mogelijke witwasser beboet tijdens politiecon­tro­le

De wijkwerking van de regio Noord van de Antwerpse politie organiseerde woensdagnamiddag en -avond een controleactie in Ekeren, Merksem en in de wijk Luchtbal. Daarbij konden inspecteurs drie bromfietsen en drie auto’s in beslag nemen. Twee van deze voertuigen werden zonder nummerplaten aangetroffen op de Park & Ride in Merksem.