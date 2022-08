Natuurpunt gaat op zoek naar vleermuizen in Cleydaelbos

De vleermuis heeft lang heel erg moeilijk gehad om in de gunst van het publiek te komen. Associaties met Dracula, vampieren en het coronavirus hebben het dier geen goed gedaan. Nochtans zijn vleermuizen een onmisbare schakel in ons ecosysteem. Een insectenetende vleermuis kan wel 600 muggen per uur vangen en per nacht 3000 insecten eten. Tijdens de ‘Nacht van de vleermuis’ op 27 augustus wil Natuurpunt Aartselaar het dier dan ook op een positieve manier in de kijker zetten.

“Ook in Aartselaar vinden we verschillende vleermuisfamilies en -soorten”, klinkt het. “We hebben zelfs ook al veel vleermuizenkasten gehangen om zorg te dragen voor deze ecologisch waardevolle diersoort. Met de ‘Nacht van de vleermuis’ zoomen we nog dieper in op de vleermuis. Hoe ziet een dag van een vleermuis eruit? Hoe vindt ze de weg in het donker? Welke soorten vind je bij ons? Op deze en nog andere vragen geven we een antwoord.”

Er wordt om 20 uur afgesproken in de Cleydael Golf & Country Club. Na een diavoorstelling over de vleermuizen ga je met een ‘batdetector’ in het bos op zoek. Stevige schoenen zijn daarbij geen overbodige luxe. Deelnemen is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt tot 30. Je kan jezelf inschrijven bij Ronny Verhelst via tel. 0475 58 55 70 of ronnyverelst@telenet.be.

