Michel Follet te gast in Aartselaarse bib

Michel Follet werkt sinds jaar en dag voor radio en televisie, voor en achter de schermen. Daarnaast schrijft hij over de meest diverse onderwerpen, van stalking tot de wereld van de blinden, gehoorproblemen en het medialandschap. In mei vorig jaar verscheen zijn melancholische relaas, ‘Wanneer zien we u terug?’, over zijn ouders in het zorgcentrum. Geen boek over dementie, geen boek over oud worden, maar wel een eerbetoon aan twee mensen die in hem verder leven.