Met roeibootjes op vijver of eerste kus in raket van Robbedoes: Aartselaar zoekt materiaal over iconische speeltuin in Lindenbos

AartselaarVandaag schiet er niets meer van over, maar in de jaren ‘60 en ‘70 beschikte de wijk Lindenbos over een van de mooiste en grootste speeltuinen van het land. Iedere zomer streken er duizenden kinderen neer om te ravotten op de speeltuigen en een duik te nemen in de roei- en zwemvijver. Nu is de gemeente via haar erfgoedwerking op zoek naar foto’s, filmpjes, memorabilia en getuigenissen over deze memorabele plek. Want memorabel was ze zeker. We keren even terug in de tijd met heemkundige René Beyst (77), destijds een van de vele jonge speelvogels.

Wie jong was in de jaren ‘60 en ‘70, herinnert het zich misschien nog goed: de Koekoekspeeltuin in de wijk Lindenbos, een plek waar jong en oud zich vanaf 1 mei een hele zomer lang kon uitleven. De speeltuin lag ideaal, langs de autobaan tussen Antwerpen en Brussel, en trok tijdens zijn hoogdagen ruim 200.000 mensen per jaar, uit heel Vlaanderen en zelfs Nederland. René Beyst, vandaag voorzitter van de Aartselaarse heemkundige kring, was een van hen.

Raket van Expo 58

“In mijn tienerjaren ben ik er vaak gaan spelen”, blikt René terug. “Voor die tijd ging het om een grote speeltuin. Hij bestreek een oppervlakte vanaf de Lindenboslaan, vlakbij de huidige parochiezaal Koekoek, tot aan de Wullebeek, aan de grens met Schelle. Je had er een heleboel speeltuigen, zoals een reuzeglijbaan en een vliegende Hollander. Op de vijver kon je roeien met bootjes in de vorm van zwanen en in de cafetaria kon je voor 15 Belgische franken (een goeie 30 eurocent, red.) een frietje krijgen.”

Zelf houdt René vooral goede herinneringen over aan een speeltuig in de vorm van een raket. “Dat was een raket die te zien was in het stripweekblad Robbedoes en die een plek had gekregen op Expo 58. Na afloop van de Expo heeft men die raket in de speeltuin hergebruikt als speeltuig. Ik was een van de deugnieten die daarin kroop om een meisje te kussen. Maar ik was zeker lang niet de enige.” (lacht)

Opvallend was dat de hele speeltuin jarenlang werd gerund en onderhouden door de vrijwilligers van de parochie. “Dat bleek bij het ingaan van de jaren ‘70 echter niet meer houdbaar”, zegt de heemkundige. “De reglementeringen voor speeltuinen werden strenger en strenger, terwijl de speeltuigen hun beste tijd achter de rug hadden. De parochie had niet genoeg budget en vrijwilligers om de plek nog langer open te houden.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De reuzeglijbaan. © Archief Heemkundige Kring Aartselaar

Inkomtickets en menukaarten

Na de stopzetting en afbraak in de jaren ’70 verdween de speeltuin langzaamaan uit het collectief geheugen. Vandaag is er geen spoor meer van de vijver, de raket en de glijbaan die de plek voor vele kinderen zo onvergetelijk maakte. Jongere generaties kunnen zich zelfs niet meer voorstellen dat de speeltuin ooit heeft bestaan.

“Het is jammer dat dit waardevolle stukje Aartselaarse geschiedenis dreigt verloren te gaan”, zegt Lies Lemmens, erfgoedmedewerker van de gemeentelijke cultuurdienst. “Daarom roepen we nu iedereen op die in de jaren ‘60 en ‘70 jong is geweest - én hun ouders - om hun herinneringen aan de speeltuin te delen, zodat we die kunnen vastleggen voor de toekomst. Dat mogen foto’s, filmpjes, getuigenissen of memorabilia zijn. Van vlaggetjes, over inkomtickets, tot menukaarten.”

De oproep is niet enkel gericht aan de Aartselaarse jeugd. Het is bekend dat vele scholen van buiten de regio op daguitstap kwamen naar de speeltuin in Lindenbos. “De speeltuin had echt een bovenlokaal aanzien”, weet Lemmens. “We zijn ook op zoek naar de buschauffeurs die de bussen vol kinderen er kwamen afzetten of naar de mensen van de parochie die meehielpen met het onderhoud. Alle verhalen zijn welkom, ook anoniem.”

Wie kan helpen, kan contact opnemen via lies.lemmens@aartselaar.be of een afspraak maken aan de balie van de cultuurdienst en bibliotheek. Alle objecten worden met zorg behandeld en na digitalisatie teruggegeven of kunnen, indien gewenst door de eigenaar, veilig bewaard worden in het archief van Heemkundige Kring Aartselaar.

Volledig scherm René Beyst van de plaatselijke heemkring. © Ben Conaerts

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.