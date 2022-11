Meer dan honderd vrijwilligers toveren kasteel Cleydael om tot sprookjespaleis voor Kerstmagie: “Niemand komt hier met tegenzin werken”

AartselaarHet kasteel Cleydael is vanaf zaterdag 3 tot en met vrijdag 23 december het decor voor het familiespektakel Kerstmagie. Meer dan honderd vrijwilligers zijn nu al in de weer om het kasteel om te toveren tot een sprookjesachtig kerstpaleis. “We zijn begonnen van onder nul, maar over enkele weken zal iedereen die hier binnenkomt betoverd worden.”

De afgelopen twee jaar werden de organisatoren van Kerstmagie telkens gedwarsboomd door corona. Vorig jaar moest het kerstspektakel noodgedwongen worden omgevormd tot een audiovisuele ontdekkingstocht, het jaar dáárvoor moest het evenement zelfs helemaal worden afgeblazen. Maar als alles volgens plan verloopt, kan Kerstmagie straks in Aartselaar eindelijk eens plaatsvinden zoals het altijd al was opgevat: als een interactieve theaterwandeling doorheen het eeuwenoude kasteel Cleydael met live acteurs, met dansers én met achteraf een fotoshoot met de kerstman.

Tijdens die wandeling wacht je een uniek avontuur met fantastische lichteffecten, prachtige muziek en een spannend verhaal geschreven door Luc Stevens. “Er gebeuren gekke dingen op het kasteel”, licht Stevens al een tipje van de sluier op. “De magie van Kerstmis staat dit jaar, meer dan ooit, op het punt om te verdwijnen. Elfen zijn volop bezig met allerhande dure schilderijen en meubels uit het kasteel te halen en te verkopen aan de hoogste bieder. Wie kan Kerstmis nog redden voor het te laat is? Iedereen kan meezoeken naar de oplossing van het mysterie.”

Volledig scherm Van links naar rechts: coördinator Thierry de Chaffoy, choreografe Camille Ronsse, regisseur Steven De Nijs en Thomas en Robert Coosemans, eigenaar van kasteel Cleydael. © Klaas De Scheirder

Enthousiasme

Sinds eind oktober zijn tientallen vrijwilligers reeds aan de slag om het kasteel om te toveren tot een sprookjesachtig kerstpaleis. In totaal werken er momenteel meer dan 100 mensen mee om van Kerstmagie in Aartselaar een succes te maken. “We hebben 85 acteurs en nog eens 30 vrijwilligers”, zegt coördinator Thierry de Chaffoy (72). “Die vrijwilligers staan onder meer in voor de catering en de decoratie. Ik sta versteld met hoeveel enthousiasme al die mensen zich engageren. Van de versierders tot de naaisters: er is niemand die hier met tegenzin komt werken.”

Ook zelf staat de Chaffoy voor drukke weken. “Ik sta op en ik ga slapen met Kerstmagie”, glimlacht hij. “Maar ik vind het net leuk dat ik deze tijd van het jaar iets om handen kan hebben. Ik ben gepensioneerd en ik heb altijd graag evenementen georganiseerd. Natuurlijk gaat dat niet altijd even makkelijk. Eigenlijk zijn we aan de voorbereidingen voor Kerstmagie moeten beginnen van onder nul. Door corona was het kasteel al een tijd niet meer gebruikt, dus hebben we eerst een flinke opkuis moeten doen. Bovendien was het hele kasteel leeg, op enkele schilderijen na. Alle decoratie die je ziet, is dus ons werk.”

Aperitiefje

“Het is soms een processie van Echternach, maar dan wel een heel plezante processie”, vervolgt de coördinator. “‘s Middags sta ik erop dat iedereen samen luncht en op het eind van de dag sluiten we af met een gezamenlijk aperitiefje. Als iemand met bepaalde grieven zit, kan dat daar ineens op tafel worden gelegd. Ik zeg altijd: ‘Je kan geen vliegen vangen met azijn.’ Die goede werksfeer is zo belangrijk. Zelf kom ik ook altijd goed gezind naar dit kasteel. Maar dat komt me niet veel moeite: goed gezind zijn ligt in mijn natuur.” (lacht)

Kerstmagie vindt plaats van zaterdag 3 tot en met vrijdag 23 december in het kasteel Cleydael. Voor info en tickets, surf naar deze website.

Volledig scherm Enkele naaisters zijn volop bezig met het maken van de outfits. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De acteurs geven al een voorsmaakje van Kerstmagie. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Het kasteel baadt al helemaal in een kerstsfeer. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Het kasteel baadt al helemaal in een kerstsfeer. © Klaas De Scheirder

