Marleen Merckx op het podium in CC ‘t Aambeeld

Antwerpen/Boom “Ik gaf het spuitje aan mijn vrouw, ik had het niet verkocht”: Opnieuw dealers van Tomorrow­land voor de rechtbank

De Antwerpse correctionele rechtbank behandelde vandaag de tweede zittingsdag in het teken van (potentiële) drugsdealers die deze zomer gearresteerd werden op Tomorrowland. In totaal stonden 18 mensen terecht en net als de vorige keer was de meest gehoorde verdedingslijn: “Ik verkocht niets, maar hield het bij voor vrienden.” De straffen die uitgesproken werden in de zaken van vorige maand, toonden aan hoezeer de rechtbank dat geloofde.

23 november