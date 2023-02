Maarten Westra Hoekzema zakt af naar Aartselaar: “Wanneer is een leven echt gelukt?”

‘Haal alles uit het leven, want je leeft maar één keer’, ‘alles kan, als je maar wil’, ‘geluk zit in jezelf’: het zijn maar enkele lessen die Maarten, net zoals velen van ons ons hele leven lang ingepeperd krijgen. Maar wat is dat nu juist, een ‘succesvol leven’? In ‘Toen eindelijk alles lukte’ vraagt Maarten zich, in zijn typische stijl tussen stand-up comedy en theater, af wanneer een leven echt gelukt is en hoe het komt dat zo weinig mensen het leven leiden dat ze eigenlijk willen.