Lions Club steunt Aartselaarse OCMW

Aartselaar Ook Aartselaar gaat in beroep tegen IS­VAG-vergunning, maar wil wel opnieuw rond de tafel: “Iedereen zou gebaat zijn bij einde van procedure­slag”

Ook Aartselaar gaat, zoals verwacht, in beroep tegen de beslissing van minister Zuhal Demir (N-VA) om de ISVAG-oven een proefvergunning van twee jaar toe te kennen. Maar opvallend: in tegenstelling tot onder meer Natuurpunt en de Bond Beter Leefmilieu vraagt het gemeentebestuur geen onmiddellijke schorsing. “We willen opnieuw in gesprek gaan met de stakeholders om een gedragen alternatief uit te werken. Er is nood aan een perspectief.”

14:06