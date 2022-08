LEVENSVERHAAL. Jean (76) en Hilde (73) overlijden na 48 jaar huwelijk op drie dagen van elkaar: “Alsof ze elkaar niet konden en wilden loslaten”

Rumst Glasbollen overvol door onvoorzie­ne afwezighe­den: “Ze worden nog deze week leegge­maakt”

Enkele glasbollen in Rumst zitten momenteel zodanig overvol dat inwoners hun glazen flessen en bokaaltjes ernaast moeten beginnen stapelen. Intercommunale Igean, die verantwoordelijk is voor de afvalophaling, vraagt nog even geduld.

24 augustus