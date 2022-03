Lara (11) maakt zich op voor musicaldebuut in ‘The Sound of Music’: “Ontzettend blij dat ik mee mag spelen”

AartselaarDe 11-jarige Lara Mclaskey is een van de jongeren die vanaf volgende maand mag schitteren in de musical ‘The Sound of Music’. De Aartselaarse kruipt in de huid van Martha Von Trapp, een van de Von Trapp-kinderen, en staat op de planken naast gevestigde waarden als Ianthe Tavernier, Koen Van Impe en Peter Thyssen. “Ik hoop echt dat ik hier later mijn brood mee kan verdienen.”

De nieuwe Vlaamse musicalversie van de klassieker ‘The Sound of Music’, geregisseerd door Stany Crets, gaat op 3 april in première in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De repetities zijn ondertussen in volle gang, ook voor de 11-jarige Lara Mcluskey. Zij zal in de productie te zien zijn als Martha Von Trapp, een van de dochters van de legendarische musicalfamilie. “Martha is een heel vrolijk personage die heel wat kattenkwaad uithaalt. Ze lijkt een beetje op mij, al is haar haarkleur wel anders”, glimlacht Lara.

600 jongeren

De jonge actrice volgt al zo’n drie jaar een opleiding aan de musicalacademie van Deep Bridge in Antwerpen. Na een klein gastrolletje in ‘Mamma Mia!’ wordt ‘The Sound of Music’ haar volwaardige debuut op de planken. Lara raakte gekozen uit liefst 600 jongeren die in de running waren voor een rolletje. “Ik ben ontzettend blij dat ik erbij mag zijn”, straalt ze. “Het is mijn eerste grotere rol, ik moet zingen, acteren én dansen. Ter voorbereiding heb ik de filmversie van ‘The Sound of Music’ al gezien. Die is heel lang, maar ook wel heel mooi.”

Dramaqueen

Lara, die naar school gaat in basisschool De Cade in Aartselaar, is al sinds haar jongere jaren in de ban van musicals. “Al vanaf de eerste keer dat ik een musical heb gezien, ben ik er dol op. Ik hou ook enorm van acteren en dansen. Thuis ben ik een echte dramaqueen (lacht). Het is natuurlijk hard werken, we repeteren gemiddeld zes uur per week. Maar ik vind het zo leuk dat ik het eigenlijk niet beschouw als echt werk. Ik hoop dan ook heel erg dat ik later iets in de musicalwereld kan doen. Dat zou echt een absolute droom zijn.”

‘The Sound of Music’ gaat op 3 april in première in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Tickets zijn te verkrijgen vanaf 29 euro via deze website.

Volledig scherm Lara Mclaskey doet mee aan ‘The Sound of Music’. © Felix Rabou