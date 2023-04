Kruispunt Lindelei en Adriaan Sanderslei wordt twee vrijdagen opengesteld

Antwerpen “U lost geen problemen op, u máákt er”: Tom Waes neemt Lydia Peeters op de korrel na schrappen Antwerpse veerdienst

Het schrappen van de veerponten over de Schelde zit Tom Waes duidelijk hoog. In een post op Instagram haalt de tv-maker (én bewoner van de Antwerpse Linkeroever) uit naar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Twee weken geleden deed Waes ook al eens zijn beklag over de gebrekkige mobiliteit in en rond Antwerpen.