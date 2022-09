Kledingzaak Follie lanceert eigen kledinglabel

AartselaarYana Van Rillaer en Mike Loverie van kledingwinkel Follie hebben dit weekend hun eigen kledinglabel gelanceerd: MIYA by Follie. De collectie is vanaf nu te vinden in hun winkels in Aartselaar, Hove en Bornem.

“Al vanaf de start van ons Follie-verhaal, volgende maand zeven jaar geleden, was het mijn droom om een eigen label te starten”, zegt Yana. “We hebben het afgelopen jaar een heuse zoektocht door Europa achter de rug om geschikte partners te vinden. Dat is ons gelukt en dit weekend hebben we dan ons eigen label kunnen lanceren: MIYA by Follie. De naam is afkomstig van de beginletters van onze voornamen.”

MIYA by Follie is een collectie geworden in hippe kleuren en fijne prints. Denk aan jurken, mantelpakjes en toffe lounge wear geïnspireerde sets. Binnen enkele weken, bij de start van de herfst komt er nog een reeks knitwear bij. “We kunnen niet wachten om onze collectie te tonen. Afgelopen week hebben we alvast een fotoshoot georganiseerd in de Vlaeykensgang in Antwerpen. We moesten geregeld stoppen door de vele toeristentoers, maar verder verliep alles vlot.” (lacht)

De collectie van MIYA by Follie is vanaf nu te vinden in de winkelrekken bij Follie in Aartselaar, Bornem en Hove. Vanaf zondagavond 20 uur kan je ze ook terugvinden op de webshop van Follie.

Volledig scherm Yana en haar vriendinnen hielden een fotoshoot in de Vlaeykensgang in Antwerpen. © rv

Volledig scherm Yana en haar vriendinnen hielden een fotoshoot in de Vlaeykensgang in Antwerpen. © rv

Volledig scherm Yana en haar vriendinnen hielden een fotoshoot in de Vlaeykensgang in Antwerpen. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.