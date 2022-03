Kiwanis Aartselaar schenkt popjes aan kinderziekenhuis UZA

De popjes kunnen gebruikt worden om kinderen gerust te stellen op momenten van nood en om uit te leggen wat er met hen zal gebeuren tijdens hun opname. Met behulp van de poppen kan je bijvoorbeeld tonen hoe je een zuurstofmasker opzet, waar er hechtingen zullen komen of welke ingreep het kind zal ondergaan. De popjes mogen ook meegenomen worden in de scanner en zelfs in de operatiekamer.

Kiwanis Aartselaar zet zich al vele jaren in om de wereld in positieve zin te veranderen. Dat doet de serviceclub vooral via vrijwilligerswerk en door financieel bij te springen waar de meest kwetsbaren in onze maatschappij het nodig hebben.