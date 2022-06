Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens te gast in CC ‘t Aambeeld

Een generatie jonge tieners groeit op in diverse gezinsvormen, in een wereld van sociale media waar waarheid een uitdaging is. Hoe kunnen we deze jeugd leren houden van complexiteit en hen toch een gezonde waardekeuze laten ontwikkelen ? Volgens kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens is dat zowel een opdracht voor zowel volwassenen als voor jongeren. Hij vertelt er woensdag alles over tijdens een lezing in Aartselaar.