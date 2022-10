Kevin Goyvaerts (40) is ‘Snor van het jaar’: “En dat dankzij mijn pornosnor”

Kevin Goyvaerts voldoet perfect aan alle criteria voor de titel ‘Snor van het jaar’. Niet alleen is hij eigenaar van een fraaie snor, hij is ook een graag geziene gast in het Aartselaarse verenigingsleven. “De keuze voor de verkiezing was dit jaar niet zo heel moeilijk”, zegt Luc Ceulemans, voorzitter van de Snorrenclub. “Kevin is erg actief in het carnavalsleven - hij is lid van de Stannewieken en was ooit nog hofmaarschalk van prins Marco I - en speelt muziek bij de drumband Starlight. Het is dus iemand die Aartselaar mee laat bruisen, iemand die buitenkomt als er iets te doen is.”