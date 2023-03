Kans op bewolking vanochtend in Aartselaar

Mogelijke aanslag verijdeld in Borgerhout: politie pakt drie Nederlan­ders én twee ‘behulpzame burgers’ op

De Antwerpse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele verdachten opgepakt die mogelijk van plan waren om een aanslag te plegen in de omgeving van de Statielei in Borgerhout. Opvallend: enkele burgers waren kwamen als eersten ‘tussenbeide’, maar werden vervolgens zelf ook opgepakt. “Ieders rol wordt onderzocht.”