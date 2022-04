Jools (14) schittert in ‘The Voice Kids’: “Mijn papa is mijn grote voorbeeld”

AartselaarDe 14-jarige Jools Baggerman uit Aartselaar maakt op vrijdag 22 april haar intrede in ‘The Voice Kids’. Ze hoopt in de voetsporen te kunnen treden van haar papa Christophe, die als MC Six al op Pukkelpop en Rock Werchter heeft gestaan. “Hij zegt altijd: ‘Just have fun.’ En dat is me zeker gelukt.”

Jools treedt vrijdagavond aan met een eigen versie van ‘Let It Go’ van James Bay. “Een nummer dat in al mijn playlists staat”, zegt de jonge zangeres.“Het is ook een emotioneel nummer, het soort nummer dat ik graag zing. Ik heb het eens op een avond gezongen voor mijn mama en papa. Ze vonden het zo goed dat ik meteen dacht: oké, dit zal het dan worden.” (lacht)

Jools heeft de liefde voor muziek met de paplepel meegekregen. Dat is vooral te danken aan haar papa Christophe. Hij rapt en zingt en stond als MC Six reeds op het podium van Pukkelpop en Rock Werchter. “Hij is mijn grote voorbeeld en mijn grote supporter”, zegt Jools. “Ik maak regelmatig samen met hem muziek die we delen op Instagram.”

Zelf volgt de Aartselaarse al een drietal jaar zang- en muzieklessen. Maar veel podiumervaring heeft ze nog niet. Daarom wou ze absoluut deelnemen aan ‘The Voice Kids’. “Ik kijk elk jaar naar dat programma. Iedere keer zit ik dan te fantaseren hoe het zou zijn om zelf op dat podium te staan. Nu ik 14 ben, was het mijn laatste kans. Dus ben ik er gewoon vol voor gegaan.”

Superlieve jury

Van zenuwen had Jools, die Humane Wetenschappen studeert aan OLVE in Mortsel, tijdens haar auditie naar eigen zeggen weinig last. “Enkel vlak voor ik opkwam, had ik wat stress. Maar zodra ik begon te zingen, werd ik al een stuk rustiger. Het helpt ook dat iedereen voor en achter de schermen ook superlief is. Zélfs de jury, ja.” (lacht)

Of ze doorgaat naar de volgende ronde, mag Jools natuurlijk nog niet verklappen. Maar dat was niet absoluut haar doel, zegt ze. “Ik wilde vooral deelnemen voor de ervaring. Mijn papa zegt altijd: ‘Just have fun, dat is het enige dat telt’. En dat is me zeker gelukt. Het was echt een fantastisch avontuur. Ik zou het iedereen die graag zingt aanbevelen.”

‘The Voice Kids’ is vrijdag om 20.35 uur te zien bij VTM.