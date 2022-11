Johan Petit speelt ‘Nu het nog kan’ in CC ‘t Aambeeld

Antwerpen Politie neemt grote geldsom en illegaal vuurwerk in beslag in Deurne

De Antwerpse politie heeft tijdens een controle in een feestzaal in Deurne illegaal vuurwerk in beslag genomen. In een shishabar in Deurne werd 20.000 euro cash geld aangetroffen. Gelet op de twijfelachtige uitleg over de herkomst van het geld, is er vermoedelijk sprake van witwas.

20 november