Jan Van der Heyden (N-VA) neemt na 16 jaar afscheid van gemeenteraad: “Het is nu aan de volgende generatie”

De eerste gemeenteraad na de zomervakantie was meteen ook de laatste voor Jan Van der Heyden (77). Na zestien jaar in de gemeenteraad, waarvan zes jaar als gemeenteraadsvoorzitter, geeft hij de fakkel door. “Daar was de tijd nu wel rijp voor”, vindt hij. “Ik heb mijn taak volbracht en kan tevreden terugblikken op mijn jaren in de gemeenteraad. Nu is het aan de volgende generatie om het werk verder te zetten.”

Van der Heyden is opgegroeid in Aartselaar. Het grootste deel van zijn carrière heeft hij bij de Antwerpse B.O.B. en de Militaire Inlichtingdienst gewerkt. In 2007 werd hij voor CD&V verkozen tot gemeenteraadslid. Maar uit onmin met de gang van de zaken binnen de afdeling zetelde hij al snel verder als onafhankelijke. De daaropvolgende verkiezingen sloot hij zich aan bij N-VA en werd hij herverkozen.

Maandagavond werd Van der Heyden gehuldigd door burgemeester Sophie De Wit (N-VA) en mocht meteen ook al zijn opvolgster haar eed afleggen. Dat is Nicole Caremans (N-VA), die reeds actief is in de Bijzondere Raad voor Sociale Dienst (BRSD). Zij zal voortaan beide taken combineren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.