Jan Leyers geeft lezing over islam in Europa

Tien jaar na zijn bekende reeks ‘De weg naar Mekka’ maakte Jan Leyers een verkenning van de islam in Europa. Voor ‘Allah in Europa’ ging hij op zoek naar het gezicht van de islam in Europa. Hij trok van Sarajevo naar Brussel, ging op bedevaart met Bosnische moefti’s, maakte een moslimkamp in de Hongaarse poesta mee en ging in Londen op pad met een voorzitter van een shariaraad. Dinsdag brengt hij op uitnodiging van Neos in Aartselaar verslag uit van die tocht.