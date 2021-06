INTERVIEW. Frederik (28) heeft als eerste Vlaming met Downsyndroom een vast contract: “Soms minder in mezelf geloofd, maar nu weer moed gevonden”

Hemiksem Herden­kings­bank voor overleden Katja (32) opnieuw mikpunt van vandalisme: “Wie doet nu zoiets?”

8 juni De herdenkingsbank van de in 2010 overleden Katja Nuyts, aan de Schelde in Hemiksem, is opnieuw het mikpunt geworden van vandalisme. De daad lokt emotionele reacties uit op sociale media. “Dit is gewoon de-gou-tant.”