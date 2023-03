Intendant moet mee oplossing zoeken voor Isvag-verbrandingsoven

Mee in de cockpit

De schepen benadrukt dat het voor hem nog altijd de bedoeling is om de huidige oven in Wilrijk te sluiten of te verhuizen. “Dat zou goed zijn voor Aartselaar én voor het breder belang. Die oplossing proberen we aan tafel mee mogelijk te maken. Maar we houden ook nog altijd het annulatieberoep achter de hand. Het voordeel is dat we nu kunnen starten van een blanco blad én mee aan het stuur kunnen zitten. Ik zit liever mee in de cockpit dan daarbuiten.”