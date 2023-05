Initiatiefnemer vertelt alles over European Disability Card

Sint-Eduardusin­sti­tuut geeft speel­plaats kleuren van de regenboog

De sombere steunpilaren op de speelplaats van het Sint-Eduardusinstituut in Merksem zien er sinds kort veel kleuriger uit. Ze werden geschilderd in de kleuren van de regenboog. Hiermee wil de school duidelijk maken dat er plaats is voor iedereen.