Infomarkt over werken in Carillolei en Leugstraat

Hardleerse chauffeur met rijverbod dronken betrapt achter het stuur met smartphone in de hand

De politie van zone HEKLA hield donderdag een actie gericht op de controle van zwaar vervoer. Specifiek werd gekeken naar vervoer van gevaarlijke goederen. Dat gebeurde op de A12 in Aartselaar, onder meer ter hoogte van het kruispunt met de Vluchtenburgstraat. Daarbij konden de agenten een man aan de kant zetten die rondreed zonder rijbewijs, onder de invloed van alcohol was én een geldend rijverbod op zijn naam had staan.