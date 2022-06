Inbrekers die vijf keer langs gingen bij Impermo-filialen (en ook inbraken bij Chiro Hombeek) krijgen effectieve celstraffen tot 4 jaar

MechelenDe rechters in Mechelen hebben twee broers van 40 en 42 jaar oud uit Wijnegem en Duffel samen met een kennis (40) uit Sint-Katelijne-Waver veroordeeld tot celstraffen van 2 tot 4 jaar effectief. Het trio stond terecht voor een hele reeks inbraken. Zo viseerden ze onder meer de Chiro van Hombeek en gingen ze er bij vijf Impermo-filialen in gans Vlaanderen telkens vandoor met de kluis.

Na een zeer lange reeks van inbraken of inbraakpogingen kwam hun dievenpad in 2020 tot een einde. Dat gebeurde nadat de politie na een lang onderzoek uiteindelijk ingreep en alle drie betrokkenen arresteerde. Tot op dat punt kwamen ze in aanmerking voor verschillende inbraken in onder meer een tankstation in Maasmechelen, een apotheek in Bonheiden en een zwembadwinkel in Lier. Maar daar hield het niet bij op.

Tegelwinkel

Samen met de politie kon het gerecht de drie mannen ook nog linken aan een inbraakpoging in een krantenwinkel in Branst, aan drie diefstallen in Lille en een inbraak in het Chirolokaal én het Jeugdhuis Hoje in Hombeek. Ondanks de politie de jongste van de twee broers kon arresteren, bleef de oudste rustig verder doen. “Het was ook toen dat de 42-jarige uit Duffel plots een voorliefde kreeg voor tegelwinkel Impermo”, luidde het bij openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem destijds op zitting.

“Samen met een kennis, de 42-jarige uit Sint-Katelijne-Waver, ging hij maar liefst vijf keer langs in een filiaal (onder meer in Wetteren, Sint-Pieters-Leeuw, Geel, Hasselt en Aartselaar, red.) en werd telkens de kluis gestolen.” Buiten de jongste broer ontkenden de twee anderen hun betrokkenheid en vroegen ze vrijspraak. Volgens deze laatste twee beklaagden was er te weinig bewijsmateriaal.

Drugsverslaving

Iets wat de jongste broer niet kon zeggen. Hij werd onder meer gefilmd bij een inbraak. “Ik wil me excuseren”, zei hij op zitting. “Ik kan er me omwille van mijn drugsverslaving niets meer van herinneren. Het is allemaal zo wazig.” Na beraad oordeelden de Mechelse rechters dat alle feiten waren bewezen. Ze achtten alledrie schuldig en veroordeelden de twee broers tot effectieve celstraffen van 3 en 4 jaar. De kennis uit Sint-Katelijne-Waver kreeg dan weer een een effectieve celstraf van 2 jaar opgelegd.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is momenteel nog niet bekend.