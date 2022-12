IN BEELD. Magische figuren toveren kasteel om tot kerstpaleis

Hemiksem Frank (72) bouwt indrukwek­kend kerstdorp van 30 vierkante meter groot: “Een maand lang elke dag aan gewerkt”

De sacristie van het heemmuseum in de Sint-Bernardusabdij wordt dezer dagen opnieuw ingepalmd door het gigantische miniatuurkerstdorp van Frank Smet (72). Met zo’n 30 vierkante meter is het een stukje kleiner dan dat van vorig jaar — toen was het eerder een provincie, dixit Frank. Maar laat er geen twijfel over bestaan: het resultaat is nog altijd bijzonder indrukwekkend. “Je komt ogen tekort om alles te bekijken.”

1 december