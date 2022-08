Hoevelei, Vrijheidsstraat en Guido Gezellestraat worden enkelrichting: “Meer parkeerplaatsen, vlottere spits”

Er wordt een nieuwe verkeerscirculatie ingevoerd in de Hoevelei, de Vrijheidsstraat en de Guido Gezellestraat in Aartselaar. Concreet wordt de Hoevelei, tussen Laar en Vrijheidsstraat, enkelrichting in de richting van de A12. De Guido Gezellestraat, tussen Vrijheidsstraat en Laar, wordt enkelrichting in de richting van de dorpskern. De enkelrichting geldt wel enkel voor gemotoriseerde voertuigen. Fietsers kunnen in de Hoevelei en Guido Gezellestraat dus in beide richtingen blijven rijden.

“De vraag tot enkelrichting in die stukken kwam de voorbije jaren vaker van inwoners”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Nu we een studiebureau hadden dat de mobiliteit in onze dorpskern onder de loep nam, hebben we die beleidsvraag voorgelegd. Deze circulatie kwam er zeer goed uit, vooral ook omdat het de spitsperiodes vlotter zou moeten laten afwikkelen. Bovendien zijn beide straten vrij smal voor dubbelrichtingsverkeer. Nog een voordeel voor de bewoners is dat er meer parkeerruimte vrij komt door de enkelrichting. In totaal zullen er elf parkeerplaatsen bijkomen.”

Het gemeentebestuur besloot dan ook om de circulatie nog voor de start van het nieuwe schooljaar in te voeren. “Op die manier is iedereen er al wat aan gewend tegen 1 september”, zegt Lambrecht. “Het is nu afwachten en evalueren of onze theoretische verwachting ook in de praktijk zal uitkomen. Uiteraard zal deze nieuwe situatie nauwlettend opgevolgd worden en bijgestuurd worden indien nodig.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.