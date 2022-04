Herman Van Goethem geeft lezing over Tweede Wereldoorlog

Herman Van Goethem, historicus, jurist, rector van de Universiteit Antwerpen en medeoprichter en curator van Kazerne Dossin, schreef over de Tweede Wereldoorlog een beklemmend boek: ‘1942, het jaar van de stilte’. Daarin beschrijft hij een kantelpunt in WO II: het dagelijks leven in Antwerpen verandert, de Joden zinken er weg in armoede en het stadsbestuur collaboreert met de bezetter. Vanaf augustus worden de Joden massaal gedeporteerd. Cruciaal is de internationale context van oorverdovende stilte en slepende onzekerheid.