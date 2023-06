Heikens Kermiscomité zoekt seingevers voor wielerwedstrijd

Wildplas­ser blijkt geseind als gevluchte gevangene: “Plasje leverde ritje naar de gevangenis op”

Een actie tegen verschillende vormen van overlast in Antwerpen-Noord is zuur uitgedraaid voor een wildplasser. Het wijkteam Brederode van de Politie Antwerpen een man op die tegen een boom urineerde in het Hof van Leysen. Deze bleek geseind als ontvluchte gevangene. “Zijn plasje leverde hem een rit op naar de gevangenis, waar hopelijk wel een toilet beschikbaar is”, aldus de politie.