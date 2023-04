Hardleerse chauffeur met rijverbod dronken betrapt achter het stuur met smartphone in de hand

America’s Got Ta­lent-finaliste komt met Whitney Hous­ton-tribute naar Antwerpen

De Nederlandse zangeres Glennis Grace - die het in 2018 tot de finale van America’s Got Talent schopte - keert na een uitverkochte Lotto Arena in 2019 terug naar Antwerpen dit jaar. In november brengt ze haar Whitney Houston-tribute naar Play Zuid op het Zuid.