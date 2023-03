Gezinsbond houdt tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen

Zoek je nog nog een leuke broek of trui voor je kleuter? Heb je nog een park nodig voor je baby of peuter om in te spelen? Dan kan je op zondag van 10.30 tot 12.30 uur terecht op de tweedehandsbeurs in Chalet De Hamer in de Della Faillelaan 21. De toegang is gratis en je kan er genieten van een hapje en een drankje.